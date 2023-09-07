農曆7月是民俗傳說中的鬼月，今（2023）年鬼門關落在國曆9月14日晚間11時，命理師柯柏成指出，這天同時是地藏王菩薩的聖誕，有5禁忌千萬別犯，包括應準備全素供品、別踩到未燒完的紙錢、嚴禁殺生、忌拿掃把，也不可對好兄弟說「再見」、「明年見」。尤其是要等鬼門正式關閉後才能拿起掃把，避免遊魂誤以為遭到驅趕，因而心生怨恨。

柯柏成在臉書粉專發文指出，鬼門關這一天同時是地藏王菩薩的聖誕，傳說為了不要讓好兄弟整個月吃喝玩樂太過，避免在陽間流連忘返，中元節後就會漸漸減少供品，在鬼門關閉也是地藏王菩薩聖誕的這一天，完全以素食設供祭拜，一方面是供奉菩薩的原因，另一層原因是讓好兄弟們不要在陽世留戀不回，因此當天的祭祀就不像中元節那樣雞鴨魚肉通通都有。

柯柏成提醒，鬼門關當天若發現路上有住家、社區未燒完的紙錢，千萬不要踩到，否則可能招來厄運。再者，這天既然是菩薩聖誕，就意味著嚴禁殺生，就怕好兄弟聞到血腥味而流連不去；另外，掃把在傳統習俗上被視為「驅鬼工具」，所以建議等到鬼門正式關閉後再拿起掃把打掃環境，避免遊魂以為自己在休假日還被驅趕，進而心生怨恨。

最後，柯柏成也透露，鬼門關這天絕對不可以對好兄弟說出「再見」、「明年見」，因此民間習俗為了「歡送」好兄弟們離開陽間，這才會想出要幫掌管幽冥界的地藏王菩薩慶生，藉此委婉地請好兄弟們收假。

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