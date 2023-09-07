黨部聯繫會報上，侯友宜與傅崐萁致詞強調下架民進黨。（王志偉攝）

侯友宜與黨員互動熱絡。（王志偉攝）

花蓮被視為藍營鐵票區，在地立委傅崐萁支持哪位總統參選人，也格外受到外界關注。侯友宜被提名總統參選人後，今天首度到花蓮拜會並與傅崐萁碰面，也被視為「破冰之旅」，在黨部舉辦的黃榮華黨部聯席會報上，傅崐萁也受次表態並喊出「請支持黨的提名人侯友宜」，團結一致下架民進黨。

外界認為國民黨總統參選人侯友宜與立委傅崐萁關係緊張，距離大選還有4個月，侯友宜繼雲林訪張榮味後，終於排定花蓮行，今天見到縣長徐榛蔚、立委傅崐萁以及無黨籍議長張峻，被視為持續整合藍營地方山頭。

因傅崐萁被視為立場較傾「挺郭」，因此此行侯友宜與傅崐萁的互動也受到關注。

侯友宜表示，傅委員不但曾擔任縣長，現在也擔任立委，為花蓮縣民做了很多服務，「我們都是國民黨的」，大家要團結一起努力。他還說，不管是議長也好，民意代表也好，都只有一個目標，只要能解決人民的痛苦，讓人民安定過好生活，都會一起努力。

國民黨花蓮縣黨部、黃榮華黨部召開聯繫會報，侯友宜與傅崐萁、鄭天財委員、鄉鎮市長、議員以及不少黨員都出席。傅崐萁也禮貌性到黨部大門迎接，陪同侯友宜跟黨員握手致意。

侯友宜開出交通支票，花蓮最需要的是花東快速道路，需要醫療、防洪治水的相關經費。新北市捷運，200億跳40億起來，花東快不是只對花東做，是為全台做，花蓮人要一個安全快速的道路，有個好的戰備道路讓國家更好，這條路一定要做。

侯友宜說他選總統的願望，讓中華民國台澎金馬能夠平安，民進黨執政7年多，國際媒體都說台灣很危險，產業外移，外資不進來，薪資所得增加一點，貧富差距愈來愈大，這樣的國家無法安定。也拜多大家支持傅崐萁、鄭天財連任。

傅崐萁接續花東快議題，他說，徐榛蔚當立委第一個提出案子，花東快速公路條例，希望框列一筆700億預算，盡快在前瞻8400億預算，把這條路做起來，卻在立法院被民進黨所有立委否決花東快條例，現在重啟，要2300億，再拖下去，何年何月，要多少經費？

傅崐萁也痛批民進黨選舉花言巧語，強調這次選舉是國家興亡，戰爭與和平最關鍵的時刻，要請大家同心協力，讓政黨輪替。她提高分貝，不只立委要過半，總統沒拿到，一切都是枉然，要整合所有力量下架民進黨，「打鐵要先強身，還要固本」，「要大家支持黨的提名人侯友宜」。