根據麥可思研究院近日發佈的《2023年中國大學生就業報告》顯示，大學畢業生的就業重心已進一步下沉至地級城市及以下地區，其中教育領域更是吸收畢業生到地級城市及以下地區就業的主要群體，凸顯教育人員就業重心下沉的現象更為明顯。

此外，在大陸各地政府的引導和推動下，近年不少大學生主動選擇在家鄉尋求發展。進一步分析發現，在中小學任教是不少留鄉發展大學生的理想工作。

根據海報新聞引述該報告，2022屆大學生畢業半年後就業最多的職業類是「中小學教育」、占比8.5％。同時2022屆大學生畢業半年後在公辦中小學校任教族群中，在地級市及以下地區就業比例高達84％，明顯高於整體在大學在地級市及以下地區就業比例的59％。

從近5年數據來看，大陸應屆大學畢業生在地級市及以下地區從教的比例呈上升趨勢，2022屆的84％比2018屆的78％提升6個百分點。反觀直轄市對大學學歷的新教師吸納能力減弱，2022屆從教群體中僅3％，較2018屆的9％下降了6個百分點。

這一方面可能與各地積極引導大學生回家鄉就業有關；另一方面，也或涉及近年北京、上海的中小學提升新進教師的學歷門檻。

從收入來看，透過調查資料顯示，2022屆在地級市及以下地區從教大學生月收入為4468元（人民幣，下同），低於2022屆平均的5990元。但該族群的就業滿意度為84％，不僅高於平均水準77％，也對比2018屆的75％再提升9個百分點。