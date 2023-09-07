世界盃籃球賽兩輪的小組賽正式結束,由I組的義大利、塞爾維亞，J組的立陶宛、美國，K組的德國、斯洛維尼亞和L組的加拿大、拉脫維亞晉級八強，賽程經過9/5-6兩天後，四強隊伍也正式出爐， 9/8週五下午16:45以及20:40正式進入四強爭霸，最終決賽會在9/10週日的20:40見真章。

本屆眾多強隊之中，被認為最有奪冠機會的是美國隊，美國隊進攻重心是灰狼少主愛德華茲(Anthony Edwards)，場均可得17.3分，其他如攻守一體的籃網球星布里吉斯(Mikal Bridges)、溜馬星新哈里伯頓(Tyrese Haliburton)、尼克得分主力布朗森(Jalen Brunson)、湖人新核心里弗斯(Austin Reaves)以及最佳新秀班切羅(Paolo Banchero)5人場均得分都在10分左右，除了得分均衡外，布里吉斯、愛德華茲和哈特(Josh Hart)組成了本屆世界盃最堅強的後場防線，再加上哈里伯頓出色的三分發揮，美國除了禁區身材不到頂級，各方面戰力都是本屆世界盃最優秀的球隊。

第二輪小組賽中，美國意外輸給立陶宛讓不少人質疑本屆美國隊的實力，事實上立陶宛是少數禁區能力比美國更出色的隊伍，再加上該場對戰三分外線超水準的表現(全場25投14中，命中率56%)才得以擊敗美國隊。四強隊伍之中，加拿大(場均三分命中率40.3%投進12.8球)是外圍火力最強大的隊伍，可惜的是加拿大在籃下的破壞力與威脅性都不足以對美國造成麻煩。喜歡籃球的朋友們千萬不要錯過這四年一度的世界盃盛會，讓我們來看看美國是否有機會在本屆拿到第六座世界盃冠軍！