自從天后李玟逝世後，大陸選秀節目《中國好聲音》就爆出許多爭議，導致目前節目暫停播出，期間內也有2名曾是李玟的學員周菲戈和王澤鵬替其發聲，怎料甄妮在上（8）月發文表示，2人不知去向，令她很擔心。不過事隔多日，王澤鵬日前在微博更新近況，透露已與《中國好聲音》旗下公司解除合約。

王澤鵬上（8）月在微博發文，說明李玟在節目中的現場情況，表示自己當天才知道表演細節有變動，但手機被收走無法及時與李玟討論，加上表演全程都背對她，直到結束後才發現李玟已經坐倒在地。至於過了這麼久才說出來，也是因為當時自己的害怕，但現在已有勇氣面對一切。

不過，王澤鵬一直到5日才再次更新動態，表示這段期間謝謝大家的關心，並且帶來屬於自己的新作品，因為「此刻我是自由的，不再屬於任何公司」，暗示他已離開了《中國好聲音》的旗下公司，而這一切的決定都是因為李玟的教導。

他希望往後能像李玟一樣，聽從自己的內心做音樂，他說道：「老師生前一直都在默默地做慈善，即使自己傷痕累累，也依然會向陌生人善意的伸出手，也依然像一顆太陽给我温暖和鼓勵。」所以他宣布將新歌的版稅全數捐贈出去，而他的善舉也引來大量粉絲支持，「李玟老師有你這樣的學生真的太好了」、「相信Coco在天上看到會很開心的」、「加油，祝你順利」、「你是Coco的驕傲」。