第58屆金鐘獎將於10月20日舉辦「節目類頒獎典禮」、10月21日舉辦「戲劇類頒獎典禮」，備受關注的金鐘獎主持人，今（7日）正式宣布，由陳亞蘭、劉品言擔任節目類頒獎典禮，鍾欣凌獨挑大樑主持戲劇類頒獎典禮。

日前金鐘獎在社群上傳數張主持人的不露臉側拍照，引發網友好奇，承辦單位三立表示，本屆金鐘獎3位主持人皆為女性，「陳亞蘭、劉品言、鍾欣凌3個人一字排開後呈現不同女性的美，一個是很有說服力的很有威嚴、一個是很嫵媚，而鍾欣凌就是讓人有很自信很自在很愉快又亮眼的一個感覺」，希望藉由三位女性的呈現亮眼又有份量的美麗。

三立表示，這次兩場典禮主持人拍攝主視覺宣傳照都下足苦心，「戲劇類典禮主持人鍾欣凌在拍攝時，第一個就想到要突破以往造型，大膽做了全新造型的創新，挑戰以前沒有嘗試過的辮子頭。粉紅色的Mic，也果然讓大家聯想到與粉紅豬有關連」，鍾欣凌看到成品照時，眼睛為之一亮的大讚特別喜歡。

節目類主持人陳亞蘭、劉品言，在拍攝宣傳照時第一次認識，2位都是相當自信的女人，三立分享2人在造型上的特點，「陳亞蘭去年得了金鐘視帝，大家認為偏男性的造型就是她的造型基本款，所以在猜圖這方面跟她的第一款造型亮相時候，也是往中性方向去跟她討論，希望在剛性中能夠帶一點性感」。

陳亞蘭在拍攝時有提供多樣的想法，「本來攝影是想拍露鎖骨到胸這個部分，但她自己覺得她手很男性，所以拍局部的時候就把她的手給拍進去。當時要拍全身是希望將她整個曲線都顯露出來，於是她大膽提議穿裸胸罩，看起來好像胸部若隱若現、可是又很英挺，完全展現了剛性中帶著性感」。至於劉品言，她本來身材就很好比較嫵媚，所以露出上半身的曲線跟長腿，表現出嫵媚中帶著自信。

至於星光大道主持陣容，節目類由黃豪平與巴鈺負責，戲劇類則為蔡昌憲與楊小黎。今年星光大道，將首度採雙現場區分「趴踢區」與「禮車區」方式進行，提高星光大道的熱鬧與可看性，更展現出58金鐘獎的創新改變。