Selina生了！ 兒肺積水住保溫箱 曬一家三口合照

Selina（任家萱）3月宣布懷孕，將和圈外男友「小徐」迎接男寶寶「小腰果」，但隨著孕期步入後期，常出現「拳打腳踢」的胎動和宮縮，不過她還是以優雅生產目標，不等產兆出現就先去醫院待命，並在Podcast節目《迎任而解》中直呼：「我要去生產啦」，而她也在今(7)日宣布生下小腰果的喜訊，獲得外界祝福。

Selina在臉書上公布喜訊生子喜訊，坦言小腰果因為肺積水令她嚇壞了，因此住了幾天的保溫箱，所幸終於拿掉身上的管子，「看著你的小手，輕輕比著OK，好像針孔與瘀青，是你勇敢的戰績！牽著你的小手，圈起無限大的愛生命真的很奇妙，就像爸爸剛剛被你噴了一身尿，我們卻相視而笑，只要你健康什麼都好親愛的腰果～歡迎你！就讓我們一起，譜寫充滿愛與勇氣的故事吧！」貼文曝光後，收獲不少祝福與恭喜。

Selina先前在Podcast節目《迎任而解》中提到，隨著越來越靠近預產期，肚子變得很大很沉，活力滿滿的小腰果常常會拳打腳踢，加上有宮縮情況，讓她這陣子睡不好。此外，胎兒已3千克，她擔心寶寶頭圍太大會不好生，但Selina還是備感期待，開玩笑說：「我把生產當成是一趟旅行，所以會帶行李箱。」並捨不得直呼，腰果在肚子裡相伴的每一刻，「但又迫不及待著想見到他。」