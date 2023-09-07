國道3號南下彰化路段昨晚發生嚴重車禍事故，廂型車駕駛林男因車輛冒火花而下車，並在搬運貨品時遭後車追撞，被救出時已無生命跡象，幸經送彰化基督教醫院搶救後，恢復呼吸心跳。彰基指出，林男昏迷指數3，其雙下肢有二到三度燒燙傷，燒傷面積約20％，頭部撕裂傷，在加護病房觀察治療中。

這起事故發生在昨晚7點50分許，民眾報案於國道3號南向197.7公里彰化系統路段，有1輛廂型車起火燃燒，國道七隊隨即派遣巡邏車、緩撞車、刑事組人員到場，並通報彰化縣消防局派員到場搶救。

當時現場共有4輛事故車輛，其中廂型車疑似故障有火花停於外側車道，林姓駕駛及乘客下車搬運貨物時，遭後方3輛汽車推撞及追撞，並被壓在車輛底盤之下，而廂型車不久後也陷入火海。

警方到場發現火勢猛烈，以巡邏車上的滅火器滅火仍無法撲滅火勢，後由消防人車將火勢撲滅，並將壓在車底的林男救出，現場評估為OHCA，給予適當處置後送往彰基急救。

彰基今天表示，林男昨晚8點40多分送到醫院呈現OHCA，經過急救恢復心跳，生命跡象穩定，持續於加護病房插管觀察治療中。