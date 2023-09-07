《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》歐洲大師（EMEA Masters）夏季賽即將進入最後冠軍決賽，來自歐洲各賽區的代表隊伍，歷經約三個星期的競賽，最終由KC戰隊（Karmine Corp）、MRS戰隊（Movistar Riders）兩支隊伍，爭奪本屆賽事的冠軍獎盃。決賽安排在本週六（9/9）的凌晨00:00進行，按例通常會提早約5至10分鐘開打，比賽在Twitch、Youtube…等平台上都有直播，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

9/9（六）00:00，MRS戰隊 @ KC戰隊，推薦：大4.5（局）勝

先說MRS，來自西班牙賽區的MRS，準決賽遭遇來自義大利賽區的馬可電競（Macko Esports，簡稱MCK），結果出乎意料，MRS以直落3的比數，擊敗此前拿下全勝戰績的MCK。從比賽過程來看，MCK似乎不擅長打逆風局，雙人組－中路Six10和下路Vzz兩人遭到對手多次集火，以致於無法在遊戲前期「滾起雪球」創造優勢；當遊戲進入後期，又常讓對手抓到絕妙的反攻機會，接著「兩眼一抹黑，兵敗到西涼」。相對來說，MRS在準決賽中表現穩健，打野Ismas三選英雄「史瓦妮」（Sejuani）支援各路，讓對手無法「滾起雪球」；雙人組－中路Fresskowy和下路Supa火力全開，全場（3局）合計Fresskowy打出17／2／28（擊殺數／死亡數／助攻數，以下同）換算KDA值22.5、Supa打出32／8／19換算KDA值6.4，合力幫助MRS晉級決賽。

再說KC，來自法國賽區的KC，準決賽遭遇同是自家賽區的GO戰隊（Team GO），這場法國內戰，最終打滿5局，並由法國賽區第一種子的KC拿下勝利。比起歐洲其他賽區，法國賽區的競爭強度相對較高，KC和GO兩支代表隊的實力自然不弱。從比賽內容來看，雙方實力相當、互有勝負；進入決勝第5局，遊戲前期戰況依然膠著，直至後期遊戲進行約20分鐘左右，雙方在上路爆發團戰，KC上路Cabochard的英雄「雷尼克頓」（Renekton）拿下「三連殺」（Triple Kill），幫助KC打出一波0換5的攻勢，並順勢拿下巴龍，至此，大勢已定，最終KC拿下決勝局，晉級至決賽。

從數據面來說，MRS在本屆賽事的戰損比（Kill to Death ratio）1.53，在16支參賽隊伍中排名第1，也優於KC的1.26（排名第4）。不過，從比賽內容來看，拿下法國賽區夏季冠軍的KC，陣中5名選手都能在關鍵的時點，挺身而出「Carry」隊友，實力不亞於MRS的選手，甚至可能更好一些。本場比賽，雙方戰力旗鼓相當，看好打滿5局，推薦投注大分。