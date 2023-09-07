即使眼鏡蛇被抓進籠後，仍不斷擴張頸部及發出聲音，更噴出毒液威嚇。（郭仁澤提供）

郭仁澤以捕蛇夾夾住蛇頸，讓牠動彈不得，再趁勢放入蛇籠裡。（郭仁澤提供）

1條身長逾1.5公尺的野生眼鏡蛇，6日下午在新店小城里巷內「逛大街」，居民見狀，立刻打電話向里長郭仁澤求救，郭備齊捕蛇夾及蛇籠，經過一番搜索，發現牠「藏匿」於居民庭院花盆下，最後終於「逮捕」眼鏡蛇，再通知動保處將蛇領走安置。

郭仁澤指出，小城里地處山邊，生態多元又豐富，除了蛇之外，還有藍鵲、獼猴、穿山甲、白鼻心、鼬獾，經常出沒里內。由於常有野生蛇出沒，因此自學抓蛇技術，平均每年會捕抓超過10條龜殼花、眼鏡蛇等蛇類。

郭仁澤表示，因近日多雨，昨午接到里民通報，1條長逾1.5公尺的眼鏡蛇穿梭巷弄，抵達現場後，蛇已不知去向，於是開始在附近搜索，擔心牠躲在某處角落，不停翻找和敲擊物品，希望能「打草驚蛇」，最後在里民庭院花盆底下發現牠。

郭說，眼鏡蛇具有攻擊性，當時牠正昂首吐信，還發出「嘶！嘶！」聲音，牠的體型龐大，模樣十分驚人。隨即以捕蛇夾夾住蛇頸，讓牠動彈不得，再趁勢放入蛇籠裡。

郭還說，即使眼鏡蛇被抓進籠後，仍不斷擴張頸部及發出聲音，更噴出毒液威嚇，幸好順利捕獲，否則居民無法安穩睡覺。