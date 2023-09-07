大陸是日本最大的貿易出口國，若大陸經濟狀況不佳，日本將面臨衝擊，這也是日本9月舉行政策會議的討論重點，日本有高機率延後從超低利率政策轉向的時間。此外，聯準會升息態度並未改變，美國經濟成長也會下滑，日本也逃不過影響。

路透社報導，知情人士表示，大陸發生的事情令人擔憂，可能會對日本經濟造成巨大打擊。有更悲觀的央行人士認為，「大陸經濟已經完蛋了，我認為永遠不會恢復經濟成長率5%的水準。」

事實上，8月日本政府所發布的經濟報告就提到，對大陸前景的擔憂是日本經濟復甦的風險之一，顯示對大陸的悲觀情緒有增無減。此外，有消息人士指出，大陸經濟低迷會影響日本達成工資持續成長的機會，而這是當局決定是否逐步取消貨幣刺激政策的條件。

大陸是日本最大的貿易夥伴，佔其出口的20%，並於2020年取代美國。今年上半年，由於汽車、鋼鐵和電子產品的需求萎縮，對大陸的出口下降了8.6%。

報導提到，經濟學家認為，大陸經濟衰退可能會導致日本的經濟成長率下降1至2%，更糟的是，會引發市場對亞洲最大的兩個經濟體長期放緩的擔憂，日本與大陸的國內生產總值，合計約佔全球的五分之一。