推薦賽事 : 9/8(五) 17:00，樂天金鷹@軟體銀行鷹

日本職棒邪惡帝國軟體銀行鷹季前花了近80億日圓補強，但戰績卻差強人意，目前暫居太平洋聯盟第三名，僅領先樂天金鷹1.5場勝差，季後賽席位岌岌可危。軟銀本週將在主場與樂天金鷹進行三連戰，軟銀本季面對樂天勝少敗多(7勝10敗)，近期打線又傷兵頻傳，要拉開與樂天的勝場差距難度不小。

軟銀季前簽下的洋砲阿斯圖迪奧(Willians Astudillo)及霍金斯(Courtney Hawkins)如同隱形人，本季合計僅打出1發全壘打，貢獻度極低。軟銀雖然在季中找回舊將迪斯派耶(Alfredo Despaigne)救火，但高齡37歲的迪斯派耶不敵歲月，本季打擊率不到1成。最讓軟銀頭痛的是近期又接連折損牧原大成及栗原陵矢兩名打者，戰力調度更加捉襟見肘，對於要爭奪季後賽席次的軟銀是大利空。

樂天上半季打線不振，戰績一度在洋聯敬陪末座，但老將淺村榮斗與島內宏明在明星賽後相繼發威，帶動球隊攻擊火力，團隊攻擊指數0.683及96發全壘打皆攀升至洋聯首位。樂天除了長打能力出色，頻頻發動速度戰也讓得分效率提升不少，包含小深田大翔在內，陣中有4人盜壘成功突破兩位數，團隊盜壘成功率0.771也獨走洋聯，跑打兼具的樂天是洋聯下半季攻擊最火熱的球隊。

樂天此戰預計由老將岸孝之先發主投，邁入生涯第17個賽季的岸孝之本季表現回春，自責分率2.98是近5季最佳表現，岸孝之本季對軟銀先發過3場，主投21局失掉4分，被打擊率僅有0.200，完美壓制軟銀打線。軟銀則將推出石川柊太坐鎮主場，石川柊太過去幾季站穩軟銀王牌，但本季控球能力下滑，BB/9值高達4.08次，雖然展現不錯的三振率，但用球數過多也導致續航力不佳，本季至今僅斬獲4勝，是職業生涯最慘澹的一季。

軟銀打線近期起伏大，曾單場豪攻6分，但近期也有2場遭到完封，無法延續攻擊手感是軟銀本季最大問題，樂天長程火力穩定，速度優勢也讓戰術能更靈活運用，攻擊端佔盡上風。投手方面，樂天先發投手岸孝之經驗豐富，本季顯少有讓對手攻下大局的機會，本季又能有效壓制軟銀打線，樂天此戰投打若能延續最近的出色狀態，要拿下勝利應不成問題，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。