第七次中澳高級別對話今日上午在北京舉行，這是雙邊關係自2020年惡化以來，產官學界代表首度恢復對談。分析指出，這類介於官方和民間智庫的1.5軌交流旨在擴大對話基礎，難達成突破性的進展。此外，中澳的根本性戰略差異太大，即便關係和緩，再惡化的可能性仍高。

澳洲外交部日前表示，今年的中澳高級別對話將觸及貿易、投資、民間聯繫和國際安全等議題。澳洲代表團由前貿易部長愛默生（Craig Emerson）率領，成員包括前外長畢紹普（Julie Bishop）及外交貿易部秘書長安思捷（Jan Elizabeth Adams）。中國代表團則由前外交部長、中國人民外交學會名譽會長李肇星率領。

美國之音報導，雪梨科技大學澳中關係研究所所長勞倫森（James Laurenceson）表示，兩國中斷高階對話長達三年，自去年5月恢復接觸以來，雙方仍在摸索可合作的領域，但難有突破。

勞倫森說，他並不指望這次對話能達成什麼重大成果，因為澳中間已經重啟部長級會議，包括在國防、外交、教育和農業等領域。這次會談屬於1.5軌對話，它只能擴大兩國的討論範疇。

勞倫森指出，澳中關係正處於「適度改善的軌道」上，但全球局勢已改變，兩國不可能回到2015年簽署自貿協定的全盛期，但或能回到2020年前，也就是，兩國雖有政治分歧，但仍能維持對話並務實地推動關係。

勞倫森認為，雙方都不想回到在2020至2022年間，雙邊關係完全失控的狀態。基本上，澳洲認為，澳中擴大貿易符合中國的利益，中國也認為，兩國貿易符合澳洲的利益，雙方滿懷信心在接觸，因為這顯然符合雙方的共同利益。

然而，勞倫森說，澳中關係潛在的緊張元素並未消失，亦即美國在亞太區的角色。對於美國重返亞太並積極參與區域事務，北京相當忌憚，但澳洲偏偏是美國堅定的安全盟友，即便全力避免將防務掛鉤對華政策，但根本性的戰略差異代表澳中關係永遠有芥蒂。