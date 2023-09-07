柯文哲今天上午舉行醫療政策記者會「人權自主，安寧善終」，邀請藥害救濟基金會董事長、代理孕母解禁推動者陳昭姿及已逝體育主播傅達仁先生之子傅俊豪先生與談。 （楊亞璇攝）

民眾黨總統參選人柯文哲7日召開記者會，觸碰「禁忌議題」代理孕母與安樂死。柯文哲態度雖支持，但被問到是否明確納入政見，卻表示「也不是說我們要明確納入政見」，他個人是贊成，也願意聽聽社會意見，「難道你們還有什麼反對的意見嗎？」他指出，政治是個說服過程，他認為是對的，就應該去推。

台灣民眾黨總統參選人柯文哲（右）7日舉行「醫療政策記者會2－人權自主 安寧善終」，曾是前總統陳水扁民間醫療小組發言人的陳昭姿（左）現身會場。（劉宗龍攝）

柯文哲今天上午舉行醫療政策記者會「人權自主，安寧善終」，邀請藥害救濟基金會董事長、代理孕母解禁推動者陳昭姿及已逝體育主播傅達仁先生之子傅俊豪先生與談。

為何支持開放代理孕母？柯文哲表示，他一聽這個政策，依他作為醫生的立場，「我一聽我就贊成」，有些人她想生小孩，問題就是沒有子宮，「啊你為什麼剝奪她的權利」？所以他的立場是，常常無法理解說，世界上為什麼有一種不知道什麼意識形態要去阻擋這種事情，而且這些人聲音很大，「你想想看，可以讓一個法案躺在立法院躺19年，這個是蠻奇怪的」，這是他無法理解的，但是他還是主張，該怎麼做就怎麼做。

至於支持安樂死，柯文哲表示，因為他個人工作背景，自己當過17年台大外科加護病房主任、也當過5年半台大創傷醫學部主任，他看太多生離死別，絕大多數人很少遇到，他是每天在看，對絕大多數人，對這個法令通過不通過無所謂，因為不是每個人都碰到，碰到的人是少數，但問題是這些少數人，難道不應該有自己權利嗎？

柯文哲也說，他不是一開始要提這個政見，而是總是在選舉過程中拜訪各方 意見，這個不違反他個人理念，而且真的是解決少數人需要。

媒體追問，支持安樂死以及開放代理孕母明確納入政見？柯則回說，「也不是說我們要明確納入政見」，就是說他個人是贊成，他也願意聽聽社會意見，「難道你們還有什麼反對的意見嗎？」

至於若當選總統承諾推動相關代理孕母、安樂死立法，是否擔心受到醫師團體、宗教團體反彈？柯文哲則回，政治是一個說服的過程，「我認為是對的，我的實務經驗也認為是對的」就應該去推，過程當中如果遇到反對意見，就要去說服，方向是這樣，但是我們要去說服，台灣還是民主國家，沒有辦法你想怎樣就通過，還是要去爭取社會上大多數人的贊同。