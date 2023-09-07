姜育恆將於11月18日再度攻蛋，舉辦「姜育恆人生的路演唱會」，這是他繼2015年後，暌違8年再度登上小巨蛋舞台。每次演唱會，讓他最苦惱的，就是思考要邀請哪一位歌手來擔任演唱會嘉賓，因為他在業界有非常多好朋友，所以每次演唱會，希望邀請的歌手名單都很長，唯獨這次演唱會，姜育恆在演唱會時間確定後，馬上就連絡了同門師弟、多年好友吳奇隆，由於嘉賓太難得，因此提前透露讓大家知道這個好消息。

35年前姜育恆與吳奇隆2人，因在同一家經紀公司便結下了緣分，姜育恆身為公司大哥，對小虎隊的三隻小虎非常照顧，吳奇隆說，小虎隊剛出道，對演藝圈很多事情都不太清楚，姜哥不論是在上通告節目或是在唱歌表演方面，都給了他們許多的建議及教導，彼此關係如親兄弟般，吳奇隆甚至還當了姜育恆的伴郎。這些年來，兩人各忙各的，但感情依然深厚。姜育恆說：「我們感情一直都很好，奇隆非常好相處，也很好養，我點什麼菜，吳奇隆就吃什麼，我們口味也很像，都喜歡吃上海菜、麻辣火鍋，因此時常相約出去吃飯小酌兩杯。」

除了邀請吳奇隆當演唱會嘉賓外，2人更以此為契機合唱了一首新歌。這三年來，人們的生或習慣變了很多，經常接觸的家人朋友也難得能見上一面，因此姜育恆創作出了這首新歌《心向你飛》，鼓勵大家拋開過去沮喪困難，向你的家人飛、向你的朋友飛。姜哥想到這首歌，若是由感情很深厚的朋友一起合唱，會更加難能可貴，說服力會更高，所以就想到了吳奇隆，這位有多年情誼的好友。目前歌曲還在後製中，預計將在演唱會之前發行。

繼2015年演唱會後，姜育恆便沒再發新歌，而吳奇隆也是將近6年沒有推出新的音樂作品。吳奇隆說，雖然跟姜育恆感情很好很熟，但進了錄音室，面對這位歌壇大前輩，他還是感到有些緊張，對於有這次難得的機會，感到特別興奮。錄音時，姜育恆不時會給吳奇隆一些歌唱建議，讓他彷彿回到了30多年前，兩人當師兄弟的情景。經驗豐富的2人很快的進入整首歌曲的意境，雖是第一次合唱，但合作仍非常有默契。