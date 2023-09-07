力士8月合併營收為6609萬元，月增加10.09%，主要受惠AI浪潮興起，包括廣達(2382)、光寶科(2301)與緯創等因應AI相關需求對MOSFET拉貨動能明顯拉升，使公司對廣達、光寶科等客戶出貨量呈現逐月成長走勢，挹注力士自4月起已連續四個月維持月成長走勢，下半年樂觀不看淡。

在人工智慧浪潮帶動AI裝置需求興起下，推升力士主要客戶廣達、光寶科與緯創等AI指標供應商對MOSFET需求明顯成長，拉貨動能強勁，力士指出，公司對三家主要客戶出貨量相較第一季大幅增加，並呈現逐月成長，現廣達、光寶科與緯創均已躍升為公司前5大客戶，其中廣達佔營收比重更已大幅提升，不僅如此，其訂單能見度亦持續至明年初無虞，光寶科的成長性則最佳，預期全年出貨表現相較去年可達倍數成長。

杰力8月營收1.7億元，月增加31.4%、年增加5.69%；累計前8月營收11.4億元、年減少37.8%。杰力今年以來持續受到消費性市場低迷衝擊，影響NB市場買氣。杰力主要客戶為全球品牌NB大廠，第二季儘管NB市場有出現急單，但多為短期訂單，目前客戶端依舊持保守態度，研調機構與業界多今年全球NB出貨將相較去年減少10~15%，但明年有機會有個位數回溫，竭力後續營運最主要仍需端看整體市場的回溫狀況。

其餘已公布營收的MOSFET個股中，富鼎8月營收2.83億元，月增加13.4%、年衰退1.81%；累計前8月營收為19.1億元、年減少34.6%。大中(6435)8月營收2.37億元，月增加7.95%、年增加20.9%；累計前8月營收為17.3億元、年減少26.6%，但仍為歷史第三高。