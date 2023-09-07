台北市警中正一分局爆發員警洩密貪瀆案，廉政署獲報，指中正一分局顏姓小隊長，涉嫌自2018年至2021年間違法幫忙調閱民眾個資，並疑涉有收受不法利益情事，士林地檢署今指揮廉政署兵分多路搜索中正一分局、顏員住處等多處地點，約談顏員多人到案。廉政署晚間將依洩密等罪嫌將顏員等人移送士林地檢署複訊。

檢方發現，請顏員調閱個資的人士相當多，且背景複雜，包括前台北市議員林瑞圖的前助理、還有人疑與詐團有關，甚至有人曾以偽造文書手法詐領補助，檢方將深入調查釐清。

檢廉獲報，指中正一分局顏姓小隊長，涉嫌自2018年至2021年間違法為多位特定人士調閱他人個資，並疑涉有收受不法利益情事，士林地檢署今指揮廉政署兵分多路搜索中正一分局、顏員住處等多處地點，約談顏員多人到案。

對此，警方表示全案仍在釐清中，將秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，全力配合檢察官指揮調查，以維護警察風紀。