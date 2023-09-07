康姓民眾一家受困芎蕉山上狹小產業道路上，最後在警方和熱心民眾協助下，用「發財車」繩索牽引讓一家人平安下山。（竹崎分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

康姓民眾一家受困芎蕉山上狹小產業道路上，最後在警方和熱心民眾協助下，用「發財車」繩索牽引讓一家人平安下山。（竹崎分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

農曆七月去民雄旺萊山竟開進產業道路，一家6口被尋獲孕妻驚喊「要拜拜」。

來自台中的康姓民眾趁著放颱風假，帶著孕妻一行6人開車要到民雄鄉知名旺萊山鳳梨觀光工廠，卻被導航帶到芎蕉山上狹小產業道路上，報警後靠著拍地形、按喇叭等方式，終於讓警方找到康家6人，康姓民眾岳母透露，農曆7月受困荒郊野外，且天色又越來越暗，真的十分害怕，感謝警方協助，順利讓一家人脫困，事後趕緊到梅山大廟玉虛宮拜拜。

竹崎分局梅山大南聯合所4日傍晚4點多接獲康姓民眾報案，指他從梅山公園要前往民雄鄉旺萊山鳳梨觀光工廠，經導航引導沿嘉106線行駛，已開了3、40分鐘，結果在偏僻山間迷路了，請求警方協助。

警方雖馬上聯繫報案人，但因康姓民眾非本地人，無法明確指出周邊地理位置，且網路訊號無法正確定位，雙方透過LINE聯繫，梅山所警員彭煜鈞、吳玟翰2人沿嘉106線搜尋，康民則以手機拍攝地形、地物置相片，供警方比對，並表示附近大型地標僅見一座高壓電塔編號137號。

警方聯繫台電人員查詢電塔位置未果，改以巡邏車警報器與康民按車輛喇叭方式溝通，聽音辨位，終於在天色轉暗之際，在梅山鄉雙溪村8-1號往北約3、400公尺處，芎蕉山上狹小產業道路尋獲報案人及其家屬共6人。

康妻挺著32周身孕飽受驚嚇，受困民眾在荒郊野外看到警察出現猶如看到救世主，心喜不已，回程時因道路泥濘濕滑且陡峭，康姓民眾車子不斷打滑，警方又找來當地熱心民眾用「發財車」繩索牽引方式，順利將康家一行人平安帶到梅山分駐所休息，並提供茶水點心充飢。

康姓民眾一家萬分感謝警方協助，順利平安脫困，回家前特別至分駐所旁之玉虛宮拜拜感謝玄天上帝保佑。（竹崎分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

報案人岳母表示，農曆7月受困荒郊野外天色又越來越暗，當下真的十分害怕，萬分感謝警方協助，順利平安脫困，回家前特別至分駐所旁之玉虛宮拜拜感謝玄天上帝保佑，結束驚險難忘的颱風假。

竹崎分局閻百川表示，嘉義縣各風景區道路多屬崎嶇山路，且分支產業道路甚多，易造成導航運算時誤判，呼籲遊客最好事先查詢地圖路線，小心駕駛，切勿盡信導航帶路，以免迷路受困，影響遊興，並保護自身安全。

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