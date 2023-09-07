買家電現在正是好時機！全國電子99購物節於9月7日至9月12日登場，75吋QLED大電視等大家電56折起，冰箱、變頻冷暖空調等人氣商品降價超有感。小家電方面，99購物節期間買指定生活家電單品滿1萬再送500購物金，包含指定Panasonics奈米水離子吹風機、dyson Airwrap多功能造型器或Sharp水波爐等商品，買Panasonic智能刮鬍刀還有原廠好禮送。

於全國電子99購物節期間買智慧節能家電有優惠，還能享舊換新節能補助。（全國電子提供／古明弘台北傳真）

鍾情智能家電的消費者，9月7日至9月12日活動期間，包含聯網電視、洗脫烘滾筒洗衣機、電子衣櫥、掃地機器人、氣泡水機或電動牙刷等限量商品皆有優惠，指定冰箱、洗衣機、電子衣櫥、電動曬衣機提供30天安心免費體驗，不滿意全額退費。

「99購物節」買家電再使用「1元放大術」，就能把精品家電一起帶回家。（全國電子提供／古明弘台北傳真）

強調「綠色永續」節能環保的冷暖空調、冰箱，搭配住宅家電汰舊換新節能補助還能享最高5000元補助，另外，周末環保日還有環保集點10倍贈、最高再送2000元。另外，買電視消費前先綁定全國電子LINE好友，再玩「99超值拉霸樂翻天」LINE遊戲，最高抽2000元電視折價序號。

此外，全國電子也推出「A+B碰在一起」活動，最高省3萬元，買A區冰箱、洗衣機、電視、空調4大家電，再加購B區指定商品最高省3萬元，LG智慧聯網變頻濕拖遠端掃地機、Oral-B微震科技電動牙刷、Samsung 3.1.2聲道聲霸或小空間也能輕鬆升級的互聯網方糖洗碗機等，合購現賺超殺優惠。

到全國電子買筆電及電腦周邊裝備抽開學助學金，還有機會抽最新款iPhone。（全國電子提供／古明弘台北傳真）

中秋節將至，全國電子也有好禮相送，電視指定機型單品滿額享智能掃地機、極輕量無限吸塵器或鐵三角真無線耳機三選一；冰箱、洗衣機指定機型滿額有機會帶走獨家好禮Coway綠淨力雙向循環雙禦空氣清淨機或Samsung Galaxy平板二選一。

於「99購物節」買家電還能使出「1元放大術」，把精品家電帶回家，9月12日前指定家電單筆消費滿2萬元，戶外露營必備可攜式桌椅、輕巧收納睡袋或法國進口強化餐盤三選一；單筆消費滿4萬元，美國Oster隨鮮瓶果汁機、電烤箱或TESCOM防靜電吹風機三選一；單筆消費滿10萬元有Panasonic三刀頭電鬍刀、聲寶不銹鋼電鍋或東芝微電腦微波爐任你選。

到了中秋當然少不了烤肉，9月底前到全國電子買指定「烤肉趣」商品參加「中秋烤肉趣贈生鮮食材」發票登錄活動，直接送萬元豪華海陸燒烤組，不想煙霧彌漫的可以選擇烤鮮AI烤肉機器人、電烤盤、鐵板燒烤肉組或網烤串燒卡式爐等商品。

至於學生族群，9月30前到全國電子買筆電好康自己選，LINE好友再送1萬元家電購物金。無論是微軟Windows，還是買Apple MacBook的筆電，舊換新享折扣優惠，還有開學周邊Marshall藍芽喇叭、無線藍芽耳機、無線鍵盤滑鼠或無線路由器等優惠商品，9月30日前購買筆電且全額付清就有機會抽最高2萬元開學助學金，購買指定商品滿5000元就可以登錄發票抽最新款iPhone。