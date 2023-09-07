聯合國大會5日開議，中國大陸日前致聯合國文件中，要求將聯大2758號決議適用在台灣，外交部今天重申，聯大2758號決議主要是解決中國在聯合國的代表權問題，沒有一個字提及台灣，只有台灣民選政府才能代表台灣人民。

外交部發言人劉永健今天在例行記者會中回應媒體詢問表示，聯大2758號決議是一份公開的文件，大家都可以查閱的到，該決議篇幅不長，主要是解決中國在聯合國的代表權問題，沒有一個字提及台灣。

外交部批評聯合國體系，長期屈就於中國的壓力，持續錯誤解讀聯大2758號決議，不當將台灣2300萬人民排除在聯合國體系之外，我國人民無法進入聯合國參訪、出席會議參與活動，我們媒體也無法進入聯合國進行採訪。

劉永健強調，聯大2758號決議與台灣無關，也沒有授權中華人民共和國在聯合國體系內代表台灣，兩岸互不隸屬是台海客觀的現狀也是事實，只有台灣的民選政府才能在聯合國體系內代表台灣人民。

外交部也感謝美國聯邦眾議院在7月25日通過《台灣國際團結法案》，從法理上反制中國扭曲聯大第2758號決議，並阻止台灣參與國際組織的行徑，這是反制中國操弄該決議的重要一步，相信未來會有越來越多國家正視這個重要的議題。

劉永健也重申今年我國聯合國推案的四大訴求：

一、聯大第2758號決議遭錯誤詮釋，以致台灣2300萬人民被不當排除在聯合國體系之外，應做出改善。

二、聯合國不當剝奪我國人民以及媒體進入聯合國參訪、出席，以及採訪聯合國會議活動的權利，應即予匡正。

三、聯合國應積極維護台海及鄰近區域的和平、穩定及安全。

四、聯合國應接納台灣有意義地參與聯合國永續發展目標的相關會議機制與活動，並做出貢獻。