台灣民眾黨總統參選人柯文哲（右）7日舉行「醫療政策記者會2－人權自主 安寧善終」，曾是前總統陳水扁民間醫療小組發言人的陳昭姿（左）現身會場。（劉宗龍攝）

台灣民眾黨總統參選人柯文哲（圖）7日舉行「醫療政策記者會2－人權自主 安寧善終」。（劉宗龍攝）

民眾黨總統參選人柯文哲7日召開記會談到代理孕母議題，柯文哲表示，想不出為什麼要反對，從2004年到現在，一個聽起來沒有什麼問題的法令，為什麼歷經將近20年躺在立法院，「為什麼要剝奪這些人生小孩的權利？我是無法理解」。

柯文哲今天上午舉行醫療政策記者會「人權自主，安寧善終」，邀請與獨派色彩濃厚的前總統陳水扁醫療小組發言人、代理孕母解禁推動者陳昭姿及已逝體育主播傅達仁之子傅俊豪與談。

聽完陳昭姿分享後，柯文哲表示，其實政府存在的目的就是解決老百姓的問題，聽陳昭姿在講，特別知道她內心的不滿，第一點，每個人出生的時候，就是有些人會因為不同原因沒有子宮，但是她有卵巢，所以還是可以精卵結合、可以有自己的小孩子，問題是要有一個人可以代理孕母。

「你問我的話，這就很簡單，這有什麼困難，為什麼要阻擋？」柯文哲說，世界上有捐贈精子、卵子，甚至肝、腎，聽起來好像沒有人去反對，如果有人因為沒有子宮，需要另一個人幫她懷孕孩子，「我個人是想不出為什麼要反對」，奇怪的是，它也不是用法律禁止，它是用行政命令禁止，立法院就希望突破法律。

柯文哲質疑，從2004年到現在，一個聽起來沒有什麼問題的法令，為什麼歷經將近20年躺在立法院，他是無法理解，昨天講的醫療政策大概就是大家都同意，今天要講的醫療政策，就他的觀念，「這很正常啊，為什麼要反對呢 ，可是很奇怪，立法院就是不會過，我是無法理解啦」。

柯文哲補充，沒有子宮有一種是先天就沒有，自己有遇到產後大出血，先打子宮收縮劑，可是有時候就是反應不好，自己當醫生，遇到那種情形，出去跟家屬解釋說，現在產後大出血，已經栓篩，可是奇怪血還止不住，最不得已的方法就是把子宮拿掉、先止血，但是還是要跟先生、婆婆先講，子宮拿掉以後，沒有子宮沒辦法再生。

他說，自己有遇到過，家屬表情很掙扎，有時候遇到第一胎就產後大出血，所以子宮要不要拿掉，就會卡在這裡，醫學是給每個人最大的幸福保證，如果說遇到產後大出血的案例，為了要保留子宮，還有再生第二胎機會，醫生在那邊掙扎，止血止老半天，輸血輸1萬CC，也不是很健康。

柯文哲表示，他個人看不出什麼理由禁止，也無法理解說，這案子為什麼卡在立法院一卡19年，他把問題拋出來，這就是有人有需要、有困難，就把它解決掉。

陳昭姿則表示柯文哲要納入政見，才會支持他。柯文哲並未正面回應，僅說「對我來講，我是想不出為什麼要反對這個」，有的是先天性沒有子宮，出生就沒有，另外有一種是遇到產後大出血，還有一種是子宮肌瘤，就是沒有辦法受孕，「為什麼要剝奪這些人生小孩的權利？我是無法理解」。

他強調，「政治就是訴諸大家認同的人，為什麼一個大家聽起來沒有人反對的政策，因為少數1、2個人在立法院，把這個案子一卡卡快要20年，我是無法理解。」