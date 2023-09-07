利安東南亞基金經理人蘇志凱表示，2024東協有三旺：旅遊旺經濟、數位旺科技、投資旺製造。旅遊業，主要受惠於全球疫後帶動旅遊業強力反彈，東協旅遊業佔國內經濟毛額頗具份量，也加速催生東南亞旅遊行業興盛，目前最新統計，東南亞入境旅客人數已恢復至2019年疫情前約65~70%的水準，帶動像泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞旅遊業(觀光景點、住宿餐飲、醫療健檢等)持續成長。

更值得一提的是，東協各國除旅遊業復甦外，近年因當地年輕人口竄升快速，東協市場的數位經濟發展更突飛猛進，蘇志凱預估從2022年到2025年，東協數位經濟實力將以20%的年複合成長率顯著躍進，是東協經濟體GDP成長率的2倍之多，在數位化與技術轉型帶領，預估東協在「外國直接投資」(FDI)持續增加下，也造就部分科技及製造業重返榮景，預估東協在2024年整體企業獲利成長達8%，又以泰國、印尼、菲律賓、越南等4大亮點國前景持續看漲。

蘇志凱表示，2023年美國通膨趨勢向下，2024年應會降至2%，加上美國公債殖利率維持4%上下表現，對目前東南亞市場來說，正提供有利總經環境以支撐股匯市表現，他看好印尼、泰國、菲律賓等3個亮點國家，受到東協結構性趨勢帶動，包括有利的年輕勞動人口、新興中產階級消費興起、東南亞各國普遍大興土木，加速城市化與基礎建設發展，預估消費、金融、原物料、公用事業、通訊服務及房地產等行業，將成為東協成長型潛力標的首選。投資人想掌握明年亞股景氣回升趨勢，現階段遇股市拉回，是值得逢低布局東亞南基金的投資甜蜜點，或透過定期定額持續投資，掌握東協市場中長線成長爆發力。