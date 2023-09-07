賴清德副總統今出席「2023年台灣國際宗教自由峰會(TIRF)開幕典禮」時表示，台灣能夠達到今天的民主、自由、開放的成果，是人民勇敢爭取以及國際協助。所以，台灣有責任回報國際社會，與宗教領袖和民主陣營站在一起，盡自己的力量，促成國際和平。

賴清德致詞時指出，2020年2月，他受邀前往美國華府參與國際宗教自由圓桌會議，學習很多，也了解到在國際上許多地方，宗教仍受到嚴重迫害，也讓我們更清楚現在的責任。

他說，台灣走過專制獨裁的黑暗年代，能夠達到今天的民主、自由、開放的成果，是透過台灣人民勇敢爭取而來，有許多犧牲奉獻的民主運動前輩參與其中，加上國際協助，才能達到今天的目標。

他說，台灣有責任回報國際社會，與國際宗教領袖以及民主陣營站在一起，盡自己的力量，促成國際和平。

賴清德指出，只要專制獨裁體制存在，就有宗教被迫害。台灣現在的民主自由，特別是宗教自由，已經得到國際肯定。英國《經濟學人》對臺灣民主指數評比為亞洲第一，美國「自由之家」對台灣自由的評比也高達94分，在亞洲排名第二。在「自由之家」報告中，台灣的宗教自由項目更是拿到滿分。