多位議員手拿「侯總統加油」、「全力支持侯總統」、「侯總統勇者無懼」、「侯力凍蒜」等加油板，向侯友宜打氣。（王志偉攝）

新北市長侯友宜參選總統以來，今天首度造訪花蓮。來到議會拜會國民黨出身的無黨籍議長張峻。因民眾黨主席柯文哲上個月才到訪並請張峻妻子接任柯的女力後援會長，張峻與柯文哲頗有私交，因此張峻也說希望能「藍白合」、「侯柯配」贏得勝選。

張峻和柯文哲頗有淵源，張峻參選議員時，柯就到花蓮站台送暖。當時還是國民黨籍的張峻，正因被黨「排黑」不提名一事，與縣黨部交惡，柯前來加油打氣，讓他備感窩心。張峻太太並接任柯的女力後援會長，張、柯頗有私交。

張峻今天說，侯友宜還沒被提名參選總統時，他就多次強調支持並呼籲黨能提名侯友宜，到現在立場也沒變。

張峻說，不過，依照目前民調態勢看來，還是要「藍白合」，就是能形成「侯柯配」，才有機會贏得選舉。

包括縣議員蔡依靜、周駿宥、魏嘉賢、黃馨、黃鈴蘭、李正文、邱光明、程美蓮與鍾素政等多位議員，手拿「侯總統加油」、「全力支持侯總統」、「侯總統勇者無懼」、「侯力凍蒜」等加油板，向侯友宜打氣。隨即上二樓閉門會談，大約停留近1小時後，侯友宜便離開，搭乘火車回北部。侯友宜花蓮行，稍早還拜會縣長徐榛蔚、立委傅崐萁與地方黨員互動。