中國領導人習近平不出席G20印度峰會，分析指出，北京維持與西方國家逐漸斷絕聯繫態勢，智庫交流、官員互動等頻率較COVID-19疫前來得少，習近平缺席G20印度峰會再次佐證了這個趨勢。

20國集團（G20）峰會將於9月9日至10日在印度新德里舉行。

路透社報導引述數名駐中國外交官意見表示，習近平缺席G20印度峰會一事佐證了北京正與西方國家斷絕聯繫態勢，不管是在接觸中國官員或是其他消息來源上，面臨了艱鉅挑戰。中國外交部沒有回應路透社置評請求。

數名來自西方國家駐中國外交官採匿名方式對路透社表示，相較COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，現與中國官員或與國家有關智庫學者的定期接觸頻率減少了，這些智庫學者往往可發揮向世界解釋中國政策的作用。

這些駐中國外交官提到，現在為出訪的政要安排會晤、制定協議、確保媒體訪問等變得愈來愈困難；在會議上，中國官員嚴格地遵守照本宣科評論，這降低了駐京特使可反饋派駐母國的訊息量。

與中國關係密切的兩個國家特使則說，他們沒有遇到這類問題。

羅伊國際政策研究院公眾輿論領域負責人利偉恩（Ryan Neelam）表示，這顯示在習近平嚴格統治下，官員們與外國勢力打交道變得更加謹慎；倘若一切有如舞台表演般地精心安排，非正式互動機會減少，接觸高階決策者機會也降低，彼此找到共同點可協商空間就會縮小。

習近平不出席G20印度峰會，分析人士認為，中印關係緊張可能是原因之一；實際上，習近平今年國際旅行次數也較去年大幅減少，他在2022年出訪了5次。習近平今年只離境中國兩次，一次是在莫斯科會晤俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）；另一次為8月出席南非金磚峰會。

華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國項目主任孫韻表示，中國趨於利用限制訪問或不參加活動作為其與有分歧國家間的「槓桿」，中國將這視作影響其他國家行為的手段，「聽說西方外交官在中國缺乏接觸管道和受到安全限制的情況加劇中」。

卡內基國際和平基金會高級研究員趙通（Zhao Tong）指出，當中國官僚機構內部反西方情緒高漲時，與西方官員頻繁接觸或密切工作恐引發人們對其政治可信度的質疑，對於中國官員來說，這類接觸的好處變得不那麼明顯，政治和安全風險卻在增加。（編輯：周慧盈）1120907