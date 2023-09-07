大陸海關總署網站7日消息，據海關統計，今年前8個月，大陸進出口總值27.08兆元（人民幣，下同），同比（下同）微降0.1％。其中，出口15.47兆元，增長0.8％；進口11.61兆元，下降1.3％；貿易順差3.86兆元，擴大7.3％。按美元計價，今年前8個月大陸進出口總值3.89兆美元，下降6.5％。其中，出口2.22兆美元，下降5.6％；進口1.67兆美元，下降7.6％；貿易順差5534億美元，擴大0.8％。

今年8月，大陸進出口3.59兆元，同比下降2.5％，環比增長3.9％。其中，出口2.04兆元，同比下降3.2％，環比增長1.2％；進口1.55兆元，同比下降1.6％，環比增長7.6％；貿易順差4880億元，同比（下同）收窄8.2％。按美元計價，今年8月大陸進出口5013.8億美元，下降8.2％。其中，出口2848.7億美元，下降8.8％；進口2165.1億美元，下降7.3％；貿易順差683.6億美元，收窄13.2％。

今年前8個月大陸進出口主要特點：

一般貿易進出口增長，比重提升。前8個月，大陸一般貿易進出口17.72兆元，增長1.7％，占大陸外貿總值的65.4％，比去年同期提升1.2個百分點。其中，出口10.08兆元，增長2.2％；進口7.64兆元，增長1％。同期，加工貿易進出口4.85兆元，下降11.3％，占17.9％。其中，出口3.14兆元，下降9.2％；進口1.71兆元，下降14.9％。此外，大陸以保稅物流方式進出口3.5兆元，增長6.7％。其中，出口1.39兆元，增長12.7％；進口2.11兆元，增長3.1％。

對東協進出口增長，自歐盟、美國進口增長。前8個月，東協為大陸第一大交易夥伴，大陸與東協貿易總值為4.11兆元，增長1.6％，占大陸外貿總值的15.2％。其中，對東協出口2.4兆元，增長2.8％；自東協進口1.71兆元，增長0.03％；對東協貿易順差6852億元，擴大10.3％。歐盟為大陸第二大交易夥伴，大陸與歐盟貿易總值為3.68兆元，下降1.5％，占13.6％。其中，對歐盟出口2.37兆元，下降4.4％；自歐盟進口1.31兆元，增長4.3％；對歐盟貿易順差1.06兆元，收窄13.4％。美國為大陸第三大交易夥伴，大陸與美國貿易總值為3.05兆元，下降8.7％，占11.2％。其中，對美國出口2.27兆元，下降11.7％；自美國進口7752.6億元，增長1.6％；對美貿易順差1.5兆元，收窄17.4％。日本為大陸第四大交易夥伴，大陸與日本貿易總值為1.45兆元，下降6.8％，占5.4％。其中，對日本出口7243.4億元，下降2.4％；自日本進口7246.4億元，下降10.7％；對日貿易逆差3億元，收窄99.6％。同期，大陸對“一帶一路”共建國家合計進出口12.62兆元，增長3.6％。其中，出口7.01兆元，增長9.4％；進口5.61兆元，下降2.9％。

內資企業進出口保持增長。前8個月，民營企業進出口14.33兆元，增長6％，占大陸外貿總值的52.9％，比去年同期提升3個百分點。其中，出口9.74兆元，增長6.3％，占出口總值的63％；進口4.59兆元，增長5.3％，占進口總值的39.5％。國有企業進出口4.4兆元，增長0.3％，占大陸外貿總值的16.2％。其中，出口1.25兆元，增長1.4％；進口3.15兆元，下降0.2％。同期，外商投資企業進出口8.28兆元，下降9.6％，占大陸外貿總值的30.6％。其中，出口4.46兆元，下降9.8％；進口3.82兆元，下降9.3％。

機電產品出口比重近6成，其中汽車出口增長強勁。前8個月，大陸出口機電產品8.97兆元，增長3.6％，占出口總值的58％。其中，自動資料處理設備及其零部件8492.7億元，下降19％；手機5135億元，下降7.5％；汽車4427億元，增長104.4％。同期，出口勞密產品2.71兆元，下降2.4％，占17.5％。其中，服裝及衣著附件7452.8億元，下降2.9％；塑膠製品4612億元，增長1.4％。

鐵礦砂、原油、煤、天然氣、大豆等主要大宗商品進口量增價跌。前8個月，大陸進口鐵礦砂7.76億噸，增加7.4％，進口均價（下同）每噸783.6元，下跌3.6％；原油3.79億噸，增加14.7％，每噸4005.7元，下跌16.8％；煤3.06億噸，增加82％，每噸812.5元，下跌20.8％；天然氣7770.7萬噸，增加9.4％，每噸3762.1元，下跌3.3％；大豆7165.4萬噸，增加17.9％，每噸4288.6元，下跌1.5％；成品油3055萬噸，增加100.1％，每噸3977.4元，下跌25.5％。同期，進口機電產品4.09兆元，下降9.9％。