「中秋燒烤饗宴」9月15日前訂位，可享早鳥優惠8 折價，需收原價1成服務費。(六福旅遊集團提供)

中秋烤肉是台灣人特有的節慶另類習俗，因應佳節到來，台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，將於中秋節期間9月29日、30日兩天的晚間時段，推出「中秋燒烤饗宴」，主打戶外花園主題燒烤、松葉蟹吃到飽、六福客棧經典復刻燒臘，饕客可暢享50多道美味佳餚，搭配特調雞尾酒等飲品，餐廳加碼個人位上主菜「蒜味青醬烤龍蝦」1份。9月15日前訂位，可享早鳥優惠8 折。

敘日「中秋燒烤饗宴」限定戶外燒烤，以炭火燻烤的各式頂級海鮮與肉類為主，強調木炭燒烤獨有的炭火風味，菜色包含炭烤檸檬汁薑蒜透抽、錫紙奶油胡椒烤大蝦、紙包爐烤茴香鱸魚、炙烤蒜蓉扇貝、焰烤韓式風牛小排、巴東香料雞翅、碳烤蜜汁羊小排、原民馬告串烤豬肉、炙烤鮭魚海苔飯糰、三星蔥培根，而必吃的炭烤蔬食，則有椒鹽香菇串、奶油杏鮑菇、橄欖油香草甜椒、黃金玉米條、燒筊白筍、燒烤孜然夏南瓜等豐盛美食，除海鮮吧另有北海道生食級干貝、肥美生蠔、清蒸松葉蟹無限暢吃。

「中秋燒烤饗宴」除了多款海陸食材，搭配燒烤的飲品也不能少，The Lounge大廳酒吧首席調酒師，現場特調5款雞尾酒及柏克金鮮釀黃金拉格啤酒、期間限定「夏日5曲」啤酒無限暢飲。此外，餐廳還加碼獻上「蒜味青醬烤龍蝦」，每位成人均提供１份。「中秋燒烤饗宴」每人收費1880元加１成，9月15日前訂位，可享8 折早鳥優惠，需收原價1成服務費，每人不到1700元即可開吃。

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