19歲大陸男星儲子竣在陸劇《雲之羽》中飾演「雪公子」一角，俊俏的外貌成為網友心目中的新一代男神，不過8月底傳出「涉嫌性侵」遭警方逮捕後，讓人好奇在該劇的鏡頭是否會遭刪除?沒想到最新集數仍出現不少畫面鏡頭，讓網友全炸了鍋。

儲子竣8月傳出涉及性侵未成年少女，遭到警方逮捕調查，所屬經紀公司不僅至今未針對涉嫌性侵一事做出聲明，他的社群貼文更是從7月底就沒再更新，引發外界諸多揣測，也讓他演出的新劇《雲之羽》傳出恐被撤檔，雖僅飾演配角，但在劇中卻是關鍵角色，即便重新剪輯也得耗費一段時間才能上映，不過最新一集上映時，還是看到儲子竣的畫面，完全沒有被刪除的跡象。

儲子竣在《雲之羽》的戲份未遭刪除。（圖／娛樂天線迪西微博）

對此，讓網友全炸了鍋，紛紛留言：「居然沒刪除戲份也沒換人演」、「這齣戲早晚會被下檔」、「怎麼可能完全沒事呢」，但也因為戲分沒被刪除，讓不少人猜測涉嫌性侵一事是否只是烏龍傳聞，不過其他未上映的新劇還有《仙劍奇俠傳6》以及《斗羅大陸2》等，屆時上映不排除會受醜聞影響，收視率有待考驗。

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