國民黨今日上午召開「檢驗『資本額50萬』超思買蛋金流！合約暗藏矛盾，陳吉仲謊言被戳穿？」記者會。（文傳會提供）

國民黨今日上午召開「檢驗『資本額50萬』超思買蛋金流！合約暗藏矛盾，陳吉仲謊言被戳穿？」記者會，繼續緊咬進口雞蛋爭議，質疑農業部昨公布與超思的採購合約，卻遭抓包公然說謊，儼然有「超時空」造假之嫌，此外農業部長陳吉仲更在上節目時說漏嘴有「本票」存在，這張台支本票什麼時候要拿出來？這將是超思爭議的關鍵拼圖。

台中市立委參選人黃健豪表示，昨天農業部召開記者會，越開疑點就越多，文件越揭露就越漏洞百出。3月1日中央畜產會跟超思簽約，但超思當時仍停業中，農業部只說去年9月公司就開了，卻沒說2月24日他們曾申請停業，3月1日時還沒復業，但農業部提出的合約卻是3月1日就簽約，這難道是「超時空的合約」？

黃健豪質疑，農業部昨天提供的公司報價單也有一樣的問題。3月份召開說明會邀廠商報價，但是農業部提供的報價單時間點卻是4月21日。3月要求的報價單，4月21日才開出來，這張報價單是不是假的？是不是後來又補上的？3月的價格跟4月21日的價格會一樣嗎？農業部放這張「超時空的報價單」想混淆什麼視聽？

黃健豪質疑，合約寫的跟農業部陳吉仲講的完全不一樣，合約上是由乙方（超思公司）開立報價單，甲方（中央畜產會）即支付款項，但記者會卻說要由廠商墊付，但是合約上本來寫的是由中央畜產會直接支付給巴西公司，但是陳吉仲口中說的卻變成是由廠商來支付，難道農業部、中央畜產會跟超思公司完全沒有按照合約來走？那當初為什麼要簽這個合約？

國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤質疑，這家公司是不是買空賣空的公司？從頭到尾只看到一個人叫秦語喬，發言人呢？採購單位呢？承包商呢？通通都沒看見，非常啟人疑竇。陳吉仲最近彷彿在擔任超思的發言人，說超思有償債能力，而且它要主動先墊付所有的貨款，然而他昨天的記者會簡報內卻自打臉，因為合約內清楚載明甲方給乙方貨款後，乙方是以「代收轉付」方式，支付巴西雞蛋供應商，也就是中央畜產會給超思錢，超思把錢拿去給巴西雞蛋商，超思只是一個代收轉付的公司，根本沒有自己先墊付所有貸款，若陳吉仲講的是真的，那根本就是公然違約。

凌濤表示，最誇張的是陳吉仲提到巴西蛋有三櫃檢驗不合格，損失800多萬，超思不坑一聲，代表超思有資金能力。然而陳吉仲昨天的記者會卻說，若貨源未達到台灣的檢驗標準，可以退貨，退貨等其他衍生的額外成本，可以向畜產會申報經費，哪有損失800萬？根本是胡扯！

凌濤指出，若要證明超思有資金能力，應該表明用什麼來擔保？金流到底從何而來？資本額僅50萬、負責人秦語喬才出資1000元的公司，錢從哪裡來？超思金流才是全民關心的。陳吉仲在連線政論節目的時候講話露餡提到「本票」，如果超思真的有墊付，那就是超思拿現金直接把貨款給巴西廠商，用不到本票；如果依照契約，超思把中央畜產會的錢轉給巴西廠商，那也只是代收轉付，也用不到本票，到底陳吉仲口中的「本票」從何而來？本票代表有借款、代表需要中央擔保，但他昨天記者會卻毫不說明。

凌濤質疑，買蛋本身不需要本票，但若有這一張台支本票，是給農業金庫？給畜產會？還是給誰？是借它錢讓它去把蛋買回來嗎？這是超思金流抽絲剝繭最關鍵的部分，這張台支本票，什麼時候農業部要拿出來？民進黨總統候選人賴清德昨天的「國家希望工程」記者會中說要誠實面對問題，但是超思爭議都過幾天了，超思的爭議、雞蛋的價格、金流的來源，賴清德卻從未要求陳吉仲說清楚講明白，這就是你口中講的誠實面對嗎？幕後黑手不要再躲了，如果再不面對，我們會繼續抽絲剝繭，直到挖出真相。