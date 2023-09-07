秘魯總統博魯阿爾特今天撤換6名內閣成員，這是她執政8個月以來內閣第2次進行部分改組，而巴西總統也在今天宣布了內閣改組的消息。

博魯阿爾特（Dina Boluarte）去年12月上任，她過去曾於前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）執政期間擔任副總統。卡斯蒂約因試圖解散國會遭國會議員彈劾罷黜後，被關進監獄。

此後，秘魯掀起持續了好幾個月的抗議潮，示威群眾要求提前選舉，要求博魯阿爾特辭職，相關抗議活動共導致數十人喪命。

全球第2大銅生產國秘魯，內閣更迭頻繁，短短5年間就換了6位總統，教育、司法、交通、勞工、生產及農業發展部部長都曾換人。

秘魯上一次內閣重大改組是在4月，19位內閣部長中有4人遭撤換。

巴西總統總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天也宣布對內閣進行改組，與此同時，魯拉正在尋求重量級國會議員對其政治議程的支持。

巴西政府在聲明中表示，魯拉任命聯邦議員富福卡（Andre Fufuca）為體育部長，另名議員費柳（Silvio Costa Filho）將任港口和機場部長。

聲明還提到，曾任港口和機場部長的佛蘭卡（Marcio Franca）將接掌新成立的微型和小型企業部。

魯拉7月才撤換卡內洛（Daniela Carneiro），由薩比諾（Celso Sabino）取代其擔任觀光部長一職。

聲明也證實眾議院議長里拉（Arthur Lira）將進入魯拉的內閣；里拉是前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120907