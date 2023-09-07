距離小米汽車正式亮相或許已經不遠。近日多家大陸媒體實探北京亦莊小米汽車工廠，發現已開工，量產落地箭在弦上。據界面新聞引述接近小米汽車的知情人士透露，小米汽車現正處於試生產階段，大概已經約1個月左右，目前每週生產大約50輛樣車，現階段的夜間工人還很少。

據稍早外媒報導，小米公司已獲得了大陸相關部門的批准，可以進行電動汽車的生產。這意味這家智慧手機製造商距離明年量產汽車的目標更進一步。對此消息，小米方面尚未有公開回應。

根據上述知情人士表示，小米汽車預計最近兩個月可拿到大陸工信部的批文，最遲年底前可獲批，然後就可以開始量產。

此外，目前小米汽車亦莊工廠也在大規模地招聘車間工人，招聘規模在100人上下，平均薪資在6000至7000元人民幣，每日工作時長為8小時，週末雙休，隨時入職。

而這塊新領域也是小米集團創辦人雷軍的堅持。2022年3月底，雷軍宣佈正式進軍智慧電動汽車領域，直言「願意押上我人生全部的聲譽，再次披掛上陣，為小米汽車而戰！」更認為智慧電動汽車是未來10年最寬廣的發展賽道。