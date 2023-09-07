新鮮的花椰菜冰進冰箱幾天後，拿出來烹煮時經常多了不少黑點、或咖啡色、黃色斑點，究竟這些黑點能不能吃？是不是發霉了？專家表示，這些黑點只是氧化作用的結果，花椰菜仍可以食用。但若花椰菜質地已經不脆、呈現黏糊糊狀，甚至散發出難聞氣味，就代表可能已經變質，建議直接丟棄。

英國版《哈芬登郵報》（The Huffington Post）報導，美國廚師暨食物資訊網站Yummy Taste Food創辦人克菈克（Norah Clark）表示，花椰菜上的黑點代表花椰菜開始氧化，這是花椰菜接觸了空氣及陽光的結果，是天然的過程，類似於蘋果切開後，果肉從黃色轉為咖啡色。

■花椰菜出現黑點代表變質了嗎？還能吃嗎？

報導指出，花椰菜上出現黑點還是能吃的，美國營養師柯絲塔（Kelly Costa）說，氧化過程並不會產生有害化合物，因此食用有黑點的花椰菜時，不用有安全疑慮。

■黑點花椰菜出現2情況就別吃

克菈克指出，花椰菜上的黑點若不大，且聞起來、看起來仍新鮮，通常是花椰菜仍是清脆的、沒有黏糊糊的，那通常還能食用，食用前切除黑點就好。不過若黑點分布範圍很廣，花椰菜也散發出難聞氣味，或是質地呈現黏稠狀，「這些都是蔬菜可能已經變質的跡象，最好丟棄」。

克菈克總結，整體而言，可以從外觀及氣味等2線索，判斷花椰菜或十字花科蔬菜是否已經變質。

■如何讓花椰菜維持新鮮、沒黑點？

民眾將花椰菜買回家後如何盡可能維持新鮮？柯絲塔說，關鍵是將花椰菜放進密封容器後存放冰箱，「冰箱的低溫及濕度能減緩氧化過程，除此之外，存放前不要清洗」。

柯絲塔也建議民眾，選購花椰菜時，盡量挑選顏色亮白、變色程度最少的花椰菜，這些是新鮮花椰菜的指標，這類花椰菜也能放得更久。