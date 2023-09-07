台北市長蔣萬安（中）7日出席U-Sport記者會，與體育局長王泓翔（左）、資訊局長趙式隆（右）一起擺出做運動的姿勢，並當場宣告「整個台北都是我的運動場」。（季志翔攝）

台北市教育局於6日的局務會議中通過，台北市立動物園的全票票價，從原本60元的漲為100元，優待票也從原本的30元漲至50元，不過台北市民購買全票仍維持60元票價。外界也關注這次動物園票價調漲後，下一波是否會輪到兒童新樂園與天文館？對此台北市長蔣萬安則表示，其他相關場館目前沒有調漲票價的規畫。

台北市教育局在局務會議中，通過台北市立動物園調漲票價的提案，全票票價預計由現行60元調漲為100元，優待票也從30元調漲至50元。不過台北市民購買全票入場，仍維持60元的票價。台北市教育局副局長陳素慧表示，這一波動物園票價調漲，是考量動物園已經有26年沒有調漲票價，因此基於成本考量才會調整，預計最快上路時間為推算明年2月1日。

蔣萬安7日受訪時被問到票價調漲一事，表示該案經過很多的討論，也聆聽各方的意見，包括教育局、動物園都跟他反應，希望能夠讓市民朋友到動物園能夠有更好的體驗，因此在調漲票價後，能夠就動物園整體環境做全面的提升。

而在動物園調漲票價案通過後，外界也關注台北市內的兒童新樂園、天文館等場館，是否也會有調整票價的動作？對此蔣萬安也予以否認，強調其他相關場館目前沒有調漲票價的規畫。