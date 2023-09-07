台北市教育局於6日的局務會議中通過，台北市立動物園的全票票價，從原本60元的漲為100元，優待票也從原本的30元漲至50元，不過台北市民購買全票仍維持60元票價。外界也關注這次動物園票價調漲後，下一波是否會輪到兒童新樂園與天文館？對此台北市長蔣萬安則表示，其他相關場館目前沒有調漲票價的規畫。
台北市教育局在局務會議中，通過台北市立動物園調漲票價的提案，全票票價預計由現行60元調漲為100元，優待票也從30元調漲至50元。不過台北市民購買全票入場，仍維持60元的票價。台北市教育局副局長陳素慧表示，這一波動物園票價調漲，是考量動物園已經有26年沒有調漲票價，因此基於成本考量才會調整，預計最快上路時間為推算明年2月1日。
蔣萬安7日受訪時被問到票價調漲一事，表示該案經過很多的討論，也聆聽各方的意見，包括教育局、動物園都跟他反應，希望能夠讓市民朋友到動物園能夠有更好的體驗，因此在調漲票價後，能夠就動物園整體環境做全面的提升。
而在動物園調漲票價案通過後，外界也關注台北市內的兒童新樂園、天文館等場館，是否也會有調整票價的動作？對此蔣萬安也予以否認，強調其他相關場館目前沒有調漲票價的規畫。
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