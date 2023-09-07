俄軍攻擊烏東頓內茨克（Donetsk）市場

烏克蘭部隊夏季雖然反攻，但進度卻比許多盟友和支持者所希望的慢。事實證明，烏軍很擅長將新戰力和技術迅速融入作戰，能英勇而有效地以寡敵眾，並很少考慮個人損失，也不顧戰爭法。

縱使如此，《外交事務》（Foreign Affairs）期刊6日指出，烏克蘭反攻的進度始終緩慢，每收復一塊失土，都必須付出龐大的代價。歷經3個月的苦戰後，烏克蘭才開始有較重大的進展，突破東南方部分牢固的防線，並收復了札波羅熱（Zaporizhzhia）和頓內茨克（Donetsk）的失土。

有些分析家將烏克蘭反攻進度緩慢，歸咎於執行聯合軍事行動，或協調砲兵、步兵和空軍所面臨的挑戰。還有人則質疑，美國和北約（NATO）的訓練重心放在快攻，而不是消磨俄軍上，究竟適不適合烏克蘭人拿來對付敵人，並打這場戰爭。

俄烏戰爭打了1年半，俄軍身心俱疲，軍方高層似乎亂了套，或正忙著不讓俄羅斯總統普丁得知壞消息。而裝甲車、大砲和電戰系統等，也都損失慘重。至於許多身價高昂的精密武器，如高超音速和精準飛彈等，也拿來攻打烏克蘭民間設施，消耗了嚴厲制裁下難以補充的寶貴庫存。

烏克蘭部隊遭俄軍猛烈攻擊

不過，雖然俄軍看來飽受打擊，效率又低下，但仍能學習和調適。儘管這過程緩慢痛苦，所付出的代價高昂而繁瑣，但他們辦到了，而成效也正在顯現。例如，俄軍已重振電子作戰能力。超過10年來，莫斯科一直在將相關系統現代化。無論在敘利亞戰爭，或是在2014年侵略烏東時，都發揮了宏大的效果。

然而，俄羅斯2022年2月攻打烏克蘭時，卻未發揮相關優勢。而專家將這歸咎於莫斯科廣泛的侵略計畫不周、俄軍協調能力差，還有在進行電子干擾時，自家通信也深受其害。但俄軍正在學習，並以自己的方式調適。

事實證明，最初俄羅斯由大砲、坦克和步兵等組成的戰術團隊面對烏克蘭的無人攻擊平台，簡直是無用武之地，戰況慘不忍睹。不過，到了2022年下半年，俄烏戰爭演變成消耗戰。隨著人員死傷慘重，迫使俄方軍事高層改變戰略。他們將砲兵整編為專業旅，鞏固火力，並利用無人機，更有效地協調並瞄準砲火打擊。而這些調整使俄軍得以發揮人員，還有火力這兩個相對優於烏克蘭的主要優勢。

而俄軍之所以能改變步兵戰術，部分在於從俄羅斯和頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）人民共和國徵召來的士兵，加上傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）從監獄招募來的囚犯。他們雖然談不上訓練有素，或井然有序，但在對烏克蘭發動的一波波攻擊中，卻是主要的砲灰人選。無論這有多殘酷，但卻讓俄羅斯得以加強防禦陣地，不僅迫使烏克蘭守軍暴露據點，也耗損了烏軍的彈藥及兵員。