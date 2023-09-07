今年國慶焰火將在台中中央公園登場，預估將湧入50萬人，台中市長盧秀燕坦言「想到就頭皮發麻」，因中央公園地勢低，在周邊很多地方都能看到煙火，不希望大家都湧入，建議可在周邊觀看，預計9月18日將試放，民眾可以測試在哪看視角最好。

台中市議會今天進行國慶焰火在台中專案報告，議員們關心交通接駁、管制是否已完備，更擔心周邊成塞車重災區。議員陳文政指出，2002、2014國慶煙火都在台中施放，造成台灣大道、西屯路嚴重回堵、塞到深夜，鄰近居民餘悸猶存，今年國慶煙火將在水湳經貿園區施放，此處臨近中清路、台74匝道及中清交流道，若造成嚴重回堵，除了鄰近居民有家歸不得，更有可能影響消防、救護車輛通行，籲市府審慎面對。

議員林祈烽指出，請交通局調查園區周邊可能會受到交通影響的住戶，並確保住戶能順利返家；議員楊大鋐認為，交通局應在地方開說明會，讓民眾清楚了解管制、交通規畫；議員張芬郁則質疑接駁車下午4點開始時間太慢，要求交通局必須再計算運量和接駁開始的時間。

盧秀燕說，城市若承辦全國性大活動就容易造成嚴重塞車，加上今年國慶有4天連假，市府密集開會盼能做好接駁，避免塞車，另也不希望大家都湧進中央公園，因中央公園是市區地勢最低的地方，在附近高處都能看得到，就像101放煙火象山也能看到，更透露9月18日會試放國慶焰火，在周遭很多點都能看到美麗煙火，大家可以測試看看。

葉昭甫表示，預估國慶焰火交通受影響的範圍為台灣大道以東、中清路以西、環中路以南、文心路以北的區域。盧秀燕說，市府也很緊張，預估約會湧入50萬人以上，台中沒有辦過1個晚上人數這麼多的活動，「想到就都頭皮發麻」希望大家盡量搭乘接駁。