中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行網站消息，7日中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行發布關於存量首套個人住房貸款利率調整的公告：同步自25日起，工行將與存量個人住房貸款客戶就貸款執行利率協商調整；農行將主動進行批量下調，無需客戶申請； 中行將集中調整，利率調整後於當日起按新的利率水準執行，此前利息均按原合同利率水準計算。建行將採取變更合約利率方式統一調整，新的利率即日生效。不同意調整或擬採取置換方式調整的客戶，可聯繫貸款經辦機構。

四大行均公告稱，2019年10月8日至2022年5月14日發放的、執行LPR定價的浮動利率貸款，最低可調整至大陸全國首套房貸利率政策下限，即相應期限LPR不加點（原貸款發放時所在城市首套房貸利率政策下限高於LPR的，按發放時所在城市首套房貸利率政策下限執行）。

工行公告稱，自2023年9月25日起，將與存量個人住房貸款客戶就貸款執行利率進行協商調整。「原貸款發放時執行首套房貸利率標準的存量房貸，我行將於2023年9月25日集中批量調整合同貸款利率，批量調整後於當日起按新的利率水準執行，此前利息均按原合同利率水準計算。」

農行公告稱，「後續我行將在掌上銀行、貸款經辦行、營業網點、95599、『中國農業銀行微銀行』等管道提供查詢等服務，您可於2023年9月15日起查詢本人存量房貸利率是否滿足下調條件及下調幅度等有關事宜」。符合調整條件的，「我行將於2023年9月25日起主動進行批量下調，無需客戶申請」。

中國銀行公告稱，「對於符合條件的存量首套住房貸款，客戶無需提交申請，我行將統一通過批量調整的方式進行調整」；「對於符合條件的存量二套房及以上貸款，由客戶向我行主動申請利率調整，並提供佐證材料，經我行審批通過後按照批量或單筆的方式進行調整」。

建設銀行公告稱，「經確認符合條件，擬於2023年9月25日採取變更合同利率的方式進行統一調整，新的利率即日生效」。