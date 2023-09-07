恆生科技股跌1.5%，中芯國際跌逾5%，在主要科技股和藍籌股中表現最疲弱。

在華為手機出現可能違反美國貿易限制的新晶片後，美國眾議院中國委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）周三呼籲商務部應該完全封殺對華為和中國最大半導體公司中芯國際（SMIC）的科技出口。

受油價續漲激勵，中石油漲2.4%、中海油漲1.9%。