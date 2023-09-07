民眾黨主席柯文哲2018年參選北市長期間，不滿蝴蝶蘭出版社負責人吳祥輝邀請《屠殺》作者葛特曼來台，葛特曼在記者會上稱他為「Liar（騙子）」，控告葛妨害名譽及違反選罷法，檢方不起訴處分確定後，柯向法院聲請准許提起自訴，但遭台北地方法院駁回確定。

吳祥輝2018年出版伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）著作「屠殺」（The Slaughter）中文版，並在9月3日刊登「柯文哲確知，所有器官都會來自法輪功、兩岸器官一家親」廣告；10月2日吳與葛特曼舉行記者會，被問到「Do you think Dr.KO is a liar？（你認為柯醫師是騙子嗎？）」，葛特曼答「Yes！」，柯文哲控告葛特曼。

檢方對葛特曼不起訴處分後，柯文哲聲請准許提起自訴，台北地院認為，不起訴處分及駁回再議處分就柯文啠在偵查、再議時所執陳事項均予以斟酌，並詳加論述所憑證據及其認定之理由，沒有違背經驗法則或論理法則之情事，他聲請准許提起自訴為無理由，應予駁回。不可抗告。