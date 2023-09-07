台北市景美國中教室一台冷氣電線今上午突然走火，發出火花跟聲響嚇到學生，校方表示，無人受傷，師生都已移到專科教室繼續上課，預估明天能回到原教室繼續課程。

有家長投訴，家中小孩從7年級升8年級，才換到新教室上課沒幾天，老師今上午突然在班群告知，教室冷氣突然小爆炸、起火，第一時間緊急關閉電源，卻傳來第二次爆炸聲及塑膠燒焦味，小孩子都嚇到，令他覺得很誇張，畢竟才剛開學，冷氣只使用幾天，希望校方能儘速檢查全校冷氣，確保安全。

景美國中校長許順興表示，該教室共2台冷氣，連接其中1台冷氣的電線突然走火，進而產生火花及冒煙，老師已在第一時間緊急關閉電源，並請教務處帶著所有同學移到專科教室上課，水電技工則正在修理中，預估明天小孩能在原教室上課。

許順興指出，該冷氣是新裝冷氣，在裝設前，也做過電源、電線改善工程，會再了解走火原因。另外，全校冷氣在開學前都會檢查一遍，但此事發生後，將針對全校冷氣跟電線做檢查。