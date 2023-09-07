謝淑薇高吊球片段在1分32秒。（影片來源：美國網球公開賽YT）

「百搭好手」謝淑薇7日在美國網球公開賽和大陸搭擋王欣瑜7比6（3）、3比6、6-4擊敗地主第3種子高芙（Coco Gauff）／佩古拉（Jessica Pegula），謝淑薇繼2012年後再度打進美網女雙4強，而她「教科書」等級的高吊球，是令對手相當頭痛的武器。

謝淑薇和許多採取強力打法的網球選手很不同，借力使力、四兩撥千斤的方式反而使得對手較難適應，其中常常力道、落點很巧妙的高吊球，也是謝淑薇取勝的助力之一，對高芙和佩古拉這場，謝淑薇其中兩次高吊球迫使對手追打也打不到，只能無奈讓謝淑薇拿到分數。

賽後接受場邊訪問時謝淑薇被主持人詢問分享她高吊球的秘訣，謝淑薇回應方法很多，例如透過反拍、切球或截擊來完成，有時也能變換方向，重點是要讓對手摸不著要做什麼，謝淑薇也認為，小自己16歲的搭擋王欣瑜有自己的球風，她不用教王欣瑜場上怎麼打，只要鼓勵搭擋好好展現自己的風格就好。