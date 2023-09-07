台灣民眾黨總統參選人柯文哲（圖）7日舉行「醫療政策記者會2－人權自主 安寧善終」。（劉宗龍攝）

國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲相繼提出「老人免繳健保費」後，中央急推「健保牛肉」，衛福部長薛瑞元昨天傍晚宣布，針對健保第六類投保對象，意即無工作、低所得、未獲其他補助的65歲以上老人，健保費改由中央負擔。柯文哲今天上午在醫療政策記者會後受訪表示，執政者沒盡到財政紀律責任，沒有精算（預算），不是很負責任政府，所以不是政策不對，是態度不對。

對於中央推第六類投保對象老人健保免費是因為選舉考量？柯文哲回應，其實很多事本來就該做，有做當然比沒做好，但他以前推雙北1280定期票公共運輸，是真的有精算過，路邊停車收費賺的錢可以去補公共運輸的錢，有考慮到財務平衡。

柯文哲說，今天他對民進黨政府的批評就是說，常常推出一大堆政策，但作為執政者沒盡到財政紀律責任，要花這個錢，要先想從哪裡挪、夠不夠？多少？所以什麼叫大撒幣？並不是政策不對，而是在野黨提的，輸人不輸陣，趕快推出一個，可是都不是精算，不是很負責任政府，所以不是政策不對，是態度不對。