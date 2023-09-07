「國際男子足球積分邀請賽」中華隊與菲律賓之戰將於9月8日在高雄國家體育場熱鬧開打，中華足協特別在7日舉辦賽前記者會，邀請雙方球員、教練說明球隊備戰狀況，中華隊目前團隊狀況調整良好，菲律賓隊前次敗給中華隊，此次找來更多明星球員應戰，盼能全力搶勝。

中華隊總教練Gary White表示，他們集訓2周時間，最後2次是以球隊完全體訓練，大家都非常投入訓練，教練團非常滿意選手們的積極態度，大家也都非常期待此次與菲律賓對戰的比賽，這次集訓也是中華隊在10月世界杯資格賽前的最後一次集訓，由於有許多新的球員加入，他們也增加新的訓練方式及策略，希望能夠贏得比賽。

Gary White進一步說明，可能是因為前役中華隊對戰菲律賓隊以3比2贏球，這次菲律賓隊找來許多比上次陣容更強的球員，他們為此感到相當興奮，目前中華隊球員的身體狀況、精神狀況都維持在相當好的狀況，也都已經隨時準備好面對這場比賽。

中華隊隊長吳俊青表示，中華隊現階段最重要的目標就是世界盃資格賽能夠晉級，目前球隊的精神狀況及氣氛都非常好，大家都明確清楚球隊的目標及共識，對他來說，除了贏得球賽外，他也希望能夠從每場賽事中學習到更多東西。

菲律賓隊教練Michael Weiss指出，他們知道中華隊陣中有許多非常好的球員，所以也針對這次比賽做了許多訓練，就是希望能夠贏得這場比賽。菲律賓隊隊長Neil Etheridge表示，上場比賽他們敗給中華隊，他們這次代表菲律賓來台灣比賽，也期待會有很精采的表現。