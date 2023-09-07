「2023台中設計周」將於15至18日在台中國際展覽館登場，7日舉辦記者會預告活動，廠商介紹此次展出內容。（潘虹恩攝）

「2023台中設計周」將於15至18日在台中國際展覽館登場，內容涵蓋低碳轉型新技術、新工法、新材料。（潘虹恩攝）

2050淨零碳排成為全球各項產業的大目標，第9屆「2023台中設計周」由五展合一，將於15至18日在台中國際展覽館登場，現場整合相關建築產業資源超過600攤展位，並規畫6場永續論壇，帶動民眾了解永續生活與健康議題。

「2023台中設計周」以「聚」為主題，同期展出「台灣永續發展及低碳綠建築展」、「台灣建築室內設計建材展」、「一建築一家具整合設計4.0微型博覽會」、「木創生活節」以及「台中水族爬蟲用品大展」五項，整合建築產業鏈的產、官、學等團體聚集一堂，共有230家廠商響應參與，超過600攤展位，預計吸引3000位專業人士及3萬人次民眾參觀。

策展單位博思達公司總經理翁瑀表示，今年展覽響應聯合國17項永續發展目標（SDGs），並規畫6場ESG永續專業論壇講座提供業界多元解決方案及設計資訊，同時向民眾、專業人士推動永續生活與健康的概念。連年舉辦五合一展覽是集結大家的力量推動產業，同時也可以「養展」，希望未來台中會展中心落成，可以帶動每個攤位成長，。

台中市大台中裝潢材料商業同業公會理事長涂凱均表示，前幾年疫情許多展覽都停擺，這次邀集全台十幾家工會合作成就展覽，規畫國際館、政府主題館、綠建築區、智慧建築區、低碳建築區、綜合建材區、軟裝區、產學合作區、論壇、國際線上虛擬展間等，內容涵蓋低碳轉型新技術、新工法、新材料。

特別特是，主題展之一「一建築一家具•整合設計4.0微型博覽會，將透過綠色循環工藝、工藝跨域研創、文化永續設計，展出實驗行動成果，分享實踐SDGs永續發展目標的成功經驗，創造創新創價台灣家具。