蘋果即將在台灣時間9/13舉辦秋季發表會，外界預期將發表iPhone 15系列手機，但有一名女網友在PTT發文抱怨，她6年來不換新iPhone，主因在於蘋果打死不出螢幕指紋的功能令人失望。

蘋果自2017年推出iPhone 8後，幾乎所有的手機都是採用人臉辨識系統解鎖。有名網友在《PTT》「WomenTalk板」發文表示，她一直在等蘋果發售螢幕下指紋的iPhone，卻苦等不到，而自己使用中的舊iPhone硬撐多年，撐到Home鍵都壞了，她也分享自己某天不小心把Home鍵壞掉的iPhone重置，沒想到後來連主畫面都進不去了，甚至小白點也開不了。

原PO後來只好妥協買一支新的iPhone，但都只有Face ID的功能，她並透露自己不願意使用臉部識別解鎖功能手機的原因，是因為「害怕鏡頭拍自己的臉」。也有網友建議原PO改換指紋辨識的SE系列，但她則認為SE螢幕太小了。

其他網友紛紛表示，「我堅持用指紋，死不換」、「指紋真的方便好多」、「沒有指紋真的超煩，臉部辨識角度不對就沒辦法辨識」、「超級討厭Face ID」、「換手機啊，螢幕指紋都爽用好幾年了」、「喜歡指紋+1，付款感應時可以直接拿著手機伸出去就好」、「 用了Face ID好幾年，真的覺得指紋好」；但也有網友說「指紋機在行動支付比較方便，但解鎖真的不如臉部辨識」。