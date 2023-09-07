台鐵響應文化部主辦的「2023台灣文博會」，推出以「藍皮柴油客車」作為便當盒外觀造型的「鐵博特色便當」，每份150元，從9月22日至10月1日在國家鐵道博物館籌備處大禮堂販售，預料會造成一波瘋搶潮。

台鐵表示，「2023台灣文博會」即將於9月22日開幕，台鐵為響應此文化盛宴及力挺自106年簽署MOU的老朋友，特別攜手文化部國家鐵道博物館籌備處合作統籌策劃「鐵博特色便當」。

台鐵表示，9月9日至17日的「藍皮文博號─文化走讀藍皮記憶」專列行程所供應的「鐵博特色便當」由七堵餐務室監製；9月22日至10月1日，於鐵博籌備處場域現場販售的「鐵博特色便當」則由台北鐵路餐廳製供，每份售價150元。「藍皮柴油客車」造型便當盒則由鐵博籌備處設計。

台鐵表示，兩款便當採用筊白筍及嫩豆苗為時蔬配菜，象徵著鐵博籌備處新生，首次開放多個展區供民眾參觀。主菜則集結了七堵餐務室自「2015第一屆鐵路便當節」上市的宜蘭風味「櫻桃鴨」及台北鐵路餐廳2020年元氣便當「紹興雞腿排」，配菜是台鐵便當的招牌滷蛋及經典酸菜，飯後甜點是色彩亮麗的山藥捲。

「鐵博特色便當」每個150元，售完為止，販售期間是9月22日至10月1日，午餐限定；販售地點是國家鐵道博物館籌備處大禮堂（台北市信義區市民大道五段50號），洽詢專線：台北鐵路餐廳02-2361-9309。

值得一提的是，台鐵新聞稿指出這是台鐵七堵餐務室及台北鐵路餐廳獻出各自招牌主菜，做成雙主菜便當，也是自2012年台鐵便當排骨PK大賽以來，首度「破冰」聯手合作。本報記者查詢，當年比賽七堵餐務室奪冠，台北鐵路餐廳奪下第二。