家喻戶曉的奧斯卡影帝艾爾帕西諾（Al Pacino）今年6月傳出好消息，與女友努爾阿爾法拉（Noor Alfallah）做人成功，以83歲高齡迎來第4個孩子，令眾人又驚又喜。沒想到才過3個月，就傳出兩人已經分手，而女方也已向法院聲請小孩的監護權。
根據《每日郵報》報導，現年29歲的阿爾法拉是一位電影製作人，據傳在疫情開始不久後與艾爾帕西諾展開交往，去年4月兩人共同出席朋友聚餐，戀情因此曝光。今年6月，這段「爺孫戀」開花結果，兩人迎來兒子羅曼（Roman Alfallah Pacino），沒想到好景不常，現已傳出分手消息。
報導指出，阿爾法拉已經向洛杉磯地方法院提出申請，要求擁有小孩的完全監護權，並給予艾爾帕西諾合理探視權，如此一來，男方將可以在孩子成長過程中參與重大決定。
外界猜測，阿爾法拉可能以小孩為由，向艾爾帕西諾索取贍養費，不過法院文件中並未公開具體金額。值得一提的是，阿爾法拉要求艾爾帕西諾必須為她支付律師及訴訟相關費用。
阿爾法拉過去交往的對象年齡都不小，除了艾爾帕西諾之外，她也和74歲的「滾石樂團」歌手米克傑格（Mick Jagger），以及91歲的演員克林伊斯威特有過一段情。
文章來源：Al Pacino, 83, and Noor Alfallah, 29, split three months after welcoming baby… and she's filed for physical custody to pave way for child support
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