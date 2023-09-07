家喻戶曉的奧斯卡影帝艾爾帕西諾（Al Pacino）今年6月傳出好消息，與女友努爾阿爾法拉（Noor Alfallah）做人成功，以83歲高齡迎來第4個孩子，令眾人又驚又喜。沒想到才過3個月，就傳出兩人已經分手，而女方也已向法院聲請小孩的監護權。

根據《每日郵報》報導，現年29歲的阿爾法拉是一位電影製作人，據傳在疫情開始不久後與艾爾帕西諾展開交往，去年4月兩人共同出席朋友聚餐，戀情因此曝光。今年6月，這段「爺孫戀」開花結果，兩人迎來兒子羅曼（Roman Alfallah Pacino），沒想到好景不常，現已傳出分手消息。

報導指出，阿爾法拉已經向洛杉磯地方法院提出申請，要求擁有小孩的完全監護權，並給予艾爾帕西諾合理探視權，如此一來，男方將可以在孩子成長過程中參與重大決定。

外界猜測，阿爾法拉可能以小孩為由，向艾爾帕西諾索取贍養費，不過法院文件中並未公開具體金額。值得一提的是，阿爾法拉要求艾爾帕西諾必須為她支付律師及訴訟相關費用。

Actor Al Pacino, 83, and his 29-year-old girlfriend Noor Alfallah have parted ways after the birth of their first child. Alfallah filed legal documents in Los Angeles asking for full physical custody of the child, adding that she wants the actor to have reasonable visitation.… pic.twitter.com/bbag9YLhQH — Bollywood Nazar (@BollywoodNazar) September 7, 2023

阿爾法拉過去交往的對象年齡都不小，除了艾爾帕西諾之外，她也和74歲的「滾石樂團」歌手米克傑格（Mick Jagger），以及91歲的演員克林伊斯威特有過一段情。