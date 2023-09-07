人工智慧（AI）的蓬勃發展為人類創造無窮機會的同時，也帶來未知風險。大陸與國外學者表示，AI技術的發展消除人與機器的語言鴻溝，使得兩者相互理解成為可能，但也不忘提醒，通過掌握語言，AI可以形成一種異種文化，甚至可能將人類安置在矩陣般的幻境世界。人類需要做好AI模型的安全準則，確保對人類有益。

澎湃新聞報導，復旦大學電腦科學技術學院教授、上海市資料科學重點實驗室主任肖仰華受訪時提及，曾經機器和人類之間也存在著這樣的情況，至少機器一直以來都無法準確理解人類的自然語言，所以實際上人類一直遷就機器，將自己的意圖轉換成各種各樣的形式語言。

肖仰華直言，但現在看來，這些所有的形式語言都不必要了，基本上可以被自然語言代替。某種程度上而言，可以認為機器「理解」了人類的自然語言，同時也理解各種專業的形式化語言，可以把人類各種自然語言所表達的意圖準確轉換成相應的形式語言，比如程式設計的語言和晶片設計的語言。

大語言模型消除了語言鴻溝，機器理解人類不再存在障礙。以色列歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）認為，今年4月在Frontiers論壇上演講時表示，人工智慧正在以超過人類平均水準的能力掌握語言。而通過掌握語言，人工智慧正在掌握入侵人類文明系統的鑰匙。

哈拉瑞甚至預言，人工智慧與印刷機、收音機以及歷史上的每一項發明都有根本不同，因為它可以創造全新的想法，可以創造新的文化。人類從未真正直接接觸到現實，而總是通過文化的棱鏡來體驗現實。通過掌握語言，人工智慧可以形成一種異種文化，擁有將人類包裹在矩陣般的幻境世界所需的一切。

加州大學柏克萊分校羅素（Stuart Russell） 教授受訪時稱，大語言模型本質上是一個「黑箱」，人類很難確切瞭解觸發人工智慧「胡言亂語」（即通常所說的幻覺）的機制是什麼，這種未知帶來當下的擔憂。「我們完全不知道這個系統是如何工作的。如果它確實有內部目標，我們也不知道是什麼導致了這些目標被啟動。」

開發ChatGPT的人工智慧機構OpenAI也頻頻發出警告。OpenAI聯合創始人阿特曼（Sam Altman）6月在2023北京智源大會上提醒，想像一下，未來的AGI（通用人工智慧）系統或許具有10萬行二進位碼，人類監督員不太可能發現這樣的模型是否在做一些邪惡的事情。”

復旦大學電腦科學技術學院教授、MOSS大模型負責人邱錫鵬認為，通用人工智慧會實現更高端的醫療、更優質的教育、更大的科學進展，這將為社會上每個人帶來更美好的生活。但同時，人類還需要做好人工智慧模型的安全準則，確保對人類有益。