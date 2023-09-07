新竹市長高虹安去年參選期間，遭資策會認為她的博士論文引用報告逾8成，沒做到引用出處，違反學術倫理，有侵犯著作權之虞，委請律師向台北地院提刑事自訴，控告她違反著作權。台北地方法院傳訊高女，在9月12日上午10時30分進行調查。高女會不會出庭，或委任律師代為答辯仍未知。

資策會自訴主張，高的論文，資策會做過2次比對，包含文字、圖片、表格、公式都複製2017年的2篇期刊論文，其中1篇被重製約8成、另1篇重製約3成，學術著作最重要是明示出處，這點高的論文沒做到，違反學術倫理。