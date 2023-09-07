美國前總統川普否認自己曾在1990年代性侵專欄作家卡洛爾，甚至出言誹謗對方，美國紐約法官今天再次裁定川普要為誹謗罪名負起法律責任，並將對他應支付多少賠償金做出裁決。

現年79歲的卡洛爾（E. Jean Carroll）曾是前時尚雜誌Elle的專欄作家，她去年對76歲的川普提告，指控川普於1995年或1996年在曼哈頓的柏多夫．古德曼（Bergdorf Goodman）百貨公司更衣室性侵她，後來還藉由否認這項指控來誹謗她。

5月的民事審判裁定川普須向卡洛爾支付500萬美元賠償和懲罰性損害金。

川普正就5月9日陪審團的裁決以及聯邦地方法官凱普蘭（Lewis Kaplan）6月29日拒絕駁回當前訴訟的決定，向聯邦第二巡迴上訴法院（2nd U.S. Circuit Court of Appeals）提出上訴。

他對另外4起聯邦和州政府的刑事起訴也表示不認罪，其中兩項指控與他試圖扭轉2020年總統大選敗選結果有關。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120907

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