台鐵北上列車第114車次自強號列車，今中午12時27分許，行經桃園市內壢車站時，1名年約40歲男姓突然在列車進站時落軌，該列車因為沒有停靠內壢站，司機有發現民眾落軌，但仍煞車不及而撞上，消防人員到場發現男子已經明顯死亡。鐵路警方目前正在釐清死者身分及調查落軌原因，因為這起意外，台鐵多班列車因此延誤，而該114車次自強號旅客，也在內壢車站換車搭乘。

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